Funtrab inicia o mês com 170 vagas de trabalho na capital

A da Fundação do Trabalho (Funtrab) oferece 170 vagas de trabalho em Campo Grande nesta segunda-feira (2). Dentre elas vagas para açougueiro, costureira, vendedor, pizzaiolo, mecânico, arte finalista, entre outras. E mais 428 para municípios do interior do estado.

São 598 vagas em Todo Mato Grosso do Sul, sendo: Dourados (82), Itaquiraí (79), Costa Rica (45), Bataguassu (42), São Gabriel do Oeste (31), e Corumbá (26).

Para participar do processo seletivo, há duas formas. Uma delas é através do método tradicional, que é quando o candidato vai até a Funtrab ou Casa do Trabalhador mais próxima, tendo em mãos RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Outra forma, é utilizar a tecnologia a seu favor, baixando o aplicativo Sine Fácil, do Ministério do Trabalho no celular, onde é possível consultar as vagas disponíveis, e agendar entrevista com o empregador. O app irá gerar uma carta de encaminhamento com data e horário pré-agendado.

A relação completa de vagas pode ser conferida aqui .

Sine Fácil

Além do agendamento para entrevistas de emprego, o Sine Fácil oferece outras ferramentas como: consulta ao abono salarial, o PIS e o calendário de pagamentos, e se o trabalhador tem direito ao benefício ou não; Consulta de contratos de trabalho cadastrados do trabalhador. Com informações como vínculos empregatícios, tempo de trabalho e data de admissão e demissão.

O aplicativo é gratuito, e está disponível somente para aparelhos com o sistema operacional “Android”.

