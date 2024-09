Funtrab: Feirão da Empregabilidade oferta 128 vagas nesta terça-feira (10)

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) promove nesta terça-feira (10) mais um Feirão da Empregabilidade, que disponibiliza 128 vagas com encaminhamento mais ágil para o mercado de trabalho.

O evento agiliza a conexão entre empresas em busca de profissionais e trabalhadores em busca de oportunidades.

Representantes de 9 empresas dos segmentos de indústria (nutrição animal); frigorífico; limpeza terceirizada; serviços de monitoramento da qualidade do ar, água e efluentes; rede atacadista; restaurante; bebidas e cooperativa de carne suína e produtos lácteos realizam entrevistas no Feirão. Vale lembrar que o atendimento será somente no período da manhã, das 8 às 11 horas.

Interessados devem se dirigir à sede da Funtrab, localizada na Rua 13 de Maio, 2.773 – Centro (entre ruas Dom Aquino e Cândido Mariano). É necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho.

