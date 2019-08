Funtrab inicia a semana com 188 vagas de trabalho na capital

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) inicia a semana com oferta de 188 postos de trabalho para Campo Grande e mais 433 vagas de emprego em todo o estado.

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento. A lista completa com todas pode ser acessada pelo link.

Na capital, há oportunidades para azulejista (10), pedreiro de acabamento (10), gerente de loja e supermercado (8), operador de vendas (8) é técnico de enfermagem (6).

Interessados nas funções devem procurar a Funtrab, que fica na rua 13 de Maio, 2.773, centro. Para participar da seleção é necessário levar documentos pessoais e carteira de trabalho.

Para oportunidades de emprego no interior, o cidadão deve procurar a Casa do Trabalhador de cada município. Os endereços, telefones e horários de atendimento de cada localidade podem ser conferidos no site da Funtrab. Confira aqui.

