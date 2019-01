Funtrab oferece 69 vagas de emprego na capital

No primeiro dia útil de 2019, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) disponibiliza 69 vagas de emprego para atuar em Campo Grande. O ano começa com oportunidades em diversas áreas para quem está em busca de trabalho com carteira assinada.

Entre as vagas oferecidas, estão: cinco para auxiliar de limpeza, seis para auxiliar de sushiman, um para churrasqueiro, quatro para monitor de recreação, dois para pizzaiolo e dez para vendedor.

Você pode conferir a lista completa de vagas de emprego oferecidas pela Funtrab clicando aqui .

Os interessados devem comparecer a sede da Fundação, na rua 13 de Maio, 2773, em Campo Grande. Os atendimentos são feitos de segunda a sexta, das 7h às 17h. Para o cadastro, os candidatos precisam levar os documentos pessoais: RG, CPF e Carteira de Trabalho – homens precisam levar a carteira de reservista.

