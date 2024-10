Leroy Merlin abre processo seletivo em Campo Grande

A unidade da Leroy Merlin de Campo Grande, está com processo seletivo para contratação de profissionais para 12 funções.

Os cargos são para as áreas de fiscal de caixa, assessor de vendas, vendedor B2B e operador de loja. Entre os requisitos para a maioria das vagas, a empresa exige, ensino médio completo, experiência anterior com vendas será considerada um diferencial, disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados, orientação para a satisfação do cliente, habilidade de negociação e iniciativa para fazer acontecer.

Os colaboradores selecionados terão acesso a benefícios como plano de saúde e odontológico, vale-refeição, cesta básica, participação nos lucros e resultados, cartão farmácia, acesso à plataforma de bem-estar corporativo Wellhub – antigo Gympass –, programas de incentivo educacional e desenvolvimento pessoal e profissional, além de folga no dia do aniversário, entre outros.

