Funtrab oferece mais de 3 mil vagas de emprego em MS nesta segunda-feira

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferta 3.052 vagas de emprego nesta segunda-feira (22) em 35 municípios do Estado, contemplando 373 ocupações diferentes. As oportunidades estão distribuídas em diversas regiões.

Entre os municípios com maior número de vagas estão Campo Grande (563), Inocência (446), Caarapó (275), Chapadão do Sul (242) e Dourados (177). Também aparecem com volume expressivo de oportunidades Amambai (131), Cassilândia (127), Corumbá (96), Três Lagoas (96) e Naviraí (95), além de vagas em cidades como Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Sidrolândia, Aparecida do Taboado, Batayporã, Ribas do Rio Pardo, Ponta Porã, Costa Rica, São Gabriel do Oeste, Maracaju e Aquidauana.

No recorte por funções, as ocupações com maior número de vagas são auxiliar de linha de produção (228), trabalhador da cultura de maçã (135), motorista de ônibus rodoviário (130) e auxiliar de agricultura (99). Também se destacam oportunidades para auxiliar de limpeza (88), pedreiro (69), auxiliar de cozinha (65), operador de processo de produção (59), auxiliar técnico florestal (56), vendedor interno (56) e auxiliar administrativo (50), entre outras.

Em Campo Grande, a Funtrab está localizada na Rua 13 de Maio, nº 2.773, no Centro. Para se candidatar às vagas, os interessados devem comparecer a uma unidade da fundação munidos de documento oficial com foto, CPF, Carteira de Trabalho (física ou digital) e currículo atualizado.

Interessados devem procurar a Casa do Trabalhador de sua cidade para mais informações.

