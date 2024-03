Hoje Ã© dia de feira! Sebrae/MS realiza projeto voltado aos feirantes do Estado

O Sebrae/MS, em parceria com as Prefeituras Municipais, criou o ‘Hoje é dia de feira!’, para levar conhecimento aos feirantes, para que eles melhorem o negócio, através de oficinas com temas como precificação, atendimento, vendas e liderança.

Outro objetivo é apoiar esses empresários e auxiliar na consolidação das feiras, como um ambiente cultural e capaz de transformar a economia. O projeto acontece por meio do programa Cidade Empreendedora, e atualmente contempla 390 feirantes de 26 cidades do Mato Grosso do Sul.

O Cidade Empreendedora fortalece os pequenos negócios locais, sejam urbanos ou rurais, além de buscar a melhoria do ambiente de negócios nas cidades.

O Sebrae/MS também fomenta o associativismo, incentivando o trabalho conjunto para o fortalecimento do grupo. Pois segundo a instituição, as feiras são de grande relevância para os municípios, representando uma oportunidade de convívio, e estimulação ao empreendedorismo.

