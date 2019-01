IFMS divulga local de prova e ensalamento de concurso público

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) divulgou nesta sexta-feira (11), na Central de Seleção, o local de realização do concurso público para técnicos-administrativos em educação, além do ensalamento dos candidatos.

A prova será aplicada na Universidade Anhanguera Uniderp, em Campo Grande, no período da manhã exclusivamente para os cargos de nível médio, e à tarde para os de nível superior, conforme horários dispostos no edital. O endereço é Rua Ceará, 333, Bairro Miguel Couto.

De caráter classificatório e eliminatório, a prova objetiva é composta por 50 questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática, Legislação e Conhecimentos Específicos.

No total, estão inscritos 17.231 candidatos. São 6.950 inscritos para as 23 vagas em cargos de nível superior, e 10.281 para as 22 vagas oferecidas em cargos de nível médio – anteriormente eram 20 vagas, mas duas de Assistente em Administração foram incluídas por meio de retificação do edital de abertura publicada nesta sexta (11), na Central de Seleção.

Remuneração

A remuneração inicial é de R$ 4.638,66 para os cargos de nível superior e de R$ 2.904,96 para os de nível médio, já incluso o valor do auxílio alimentação. O servidor poderá ter benefícios como auxílios transporte e pré-escolar, assistência à saúde suplementar, incentivo à qualificação e outros, de acordo com a legislação em vigor.

A carga horária de trabalho para todos os cargos é de 40 horas semanais, com exceção da vaga para Médico/Psiquiatra, que é de 20 horas por semana.

Cronograma

O gabarito preliminar da prova será divulgado no dia 21 de janeiro. Já o gabarito definitivo e o resultado preliminar da prova serão publicados no dia 12 de fevereiro.

A divulgação e homologação do resultado final do concurso estão previstas para 22 de março.

Concurso

Terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período.

A escolha da unidade de lotação pelo candidato aprovado dependerá da classificação no concurso e da opção que fizer quando for convocado para o provimento do cargo. O IFMS possui campi nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Em caso de dúvidas, o contato deve ser feito pelo e-mail [email protected]

