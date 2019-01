Concurso para docente da UFMS abre inscrição no dia 15

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) abre no dia 15 de janeiro as inscrições para o concurso público para professores. No total, serão oferecidas 42 vagas em várias áreas do conhecimento em Campo Grande e outras sete cidades do estado. Os salários podem chegar a 9,6 mil.

Segundo divulgado pela universidade, as vagas são para os cursos de Medicina, Linguística, Arquitetura, Educação, Filosofia, Administração, Direito, Enfermagem, Ciências Contábeis, História e Engenharia de Software.

As provas para o concurso serão realizadas nos dias 24, 25 e 26 de maio em Campo Grande. As vagas são para doutores, mestres e especialistas.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pelo endereço eletrônico: www.concursos.ufms.br. O custo é de R$ 250,00 para todos os cargos. Além de Campo Grande, as vagas são para Aquidauana, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Serviço - Confira o edital completo aqui.

