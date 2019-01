Candidatos do concurso de 2016 são convocados

A prefeitura municipal por meio da Secretaria de Gestão e Secretaria de Educação publicou nesta sexta-feira (4), no Diário Oficial de Campo Grande – Diogrande, a convocação dos candidatos classificados nos concursos para a área da educação da Rede Municipal de Ensino – REME.

Os candidatos chamados pelo concurso realizado da data do dia 01 de janeiro, do ano de 2016, tem o prazo de cinco dias úteis, a contar da data de publicação deste edital para recebimento de orientação sobre processo de nomeação e posse.

No dia especificado para orientação será marcada a data e o horário para os candidatos apresentarem e/ou entregarem os originais e as respectivas fotocópias, dos documentos.

Após esta data e dentro do prazo de cinco dias úteis a orientação aos candidatos será realizada na sala 8 do Procon municipal. O candidato que não comparecer dentro do prazo perderá o direito à vaga.

A posse ocorrerá no prazo de até dez dias, de acordo com a ordem de classificação dos candidatos e o cronograma apresentado ao candidato na entrega de documentos. O candidato que não observar a data e o horário previsto no cronograma perderá o direito de escolha de vaga segundo sua classificação.

Outras informações podem ser obtidas pelo acesso ao edital pelo link: http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande

