Concurso da Rede Estadual de Educação é adiado

As provas para os cargos da Rede Estadual de Educação (REE ), do setor administrativo e docência, foram transferidas para o dia 17 de fevereiro de 2019. Os exames seriam realizados no dia 6 de janeiro. As provas transferidas são o exame objetivo, para os cargos do setor administrativo e a prova discursiva, para os professores.

A mudança foi confirmada pela Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD). Os detalhes do novo cronograma foram publicados no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul desta sexta-feira (28).

A primeira prova foi realizada no dia 16 de dezembro. Ao todo, os exames tiveram 14.370 candidatos, de diferentes regiões do país, que realizaram o concurso em Campo Grande e no município de Dourados.

Denúncias

Alguns candidatos relataram irregularidades na primeira etapa. Os concorrentes alegaram várias situações incomuns, como a dificuldade em enxergar a tabela periódica, falta de formatação e de parágrafos nos textos. Mas a Secretaria não explicou se as reclamações e o adiamento têm relação.

A concorrência pública oferta mil vagas de professores e servidores do setor administrativo. Conforme o edital do concurso, os profissionais deverão atuar nas áreas de Arte, Ciências da Natureza – Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira – Inglês, Língua Portuguesa/Literatura, Matemática e Química. A carga horária é de 20 horas semanais com salários de R$ 2.878.

