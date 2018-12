Câmara Municipal convoca mais 36 aprovados em concurso público

Nesta sexta-feira (28) mais 36 aprovados do concurso da Câmara de Vereadores de Campo Grande foram convocados. Todos os aprovados, dentro das 70 vagas prevista no edital, foram chamados neste ano.

A lista dos convocados nesta sexta-feira pode ser conferida na edição do Diário do Legislativo (acesse clicando aqui) . Foram chamados, nesta convocação, assistentes administrativos, técnicos legislativos, técnicos administrativos, técnico em informática e analistas de sistemas.

No total, foram 80 convocações no decorrer do ano, pois ocorreram desistências ou problemas com documentações. Nestes casos, outros aprovados foram chamados para ocupar os cargos efetivos, obedecendo a ordem de classificação.

No concurso foram disponibilizadas 49 vagas para nível superior e 21 vagas para nível médio completo, totalizando 70 vagas para 12 cargos. No total foram inscritos 18.022 candidatos. As provas foram aplicadas em dezembro de 2017, nos períodos matutino e vespertino, e tiveram 27% de abstenção.

