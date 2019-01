UFMS abre edital de concurso para cargos de técnico-administrativo

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) abriu, no dia 31 de dezembro de 2018, edital do concurso público para técnico-administrativo.

Os cargos são Analista de Tecnologia da Informação – Desenvolvimento de Software (1), Analista de Tecnologia da Informação – Infraestrutura e redes (1), Administrador (1), Químico (1) e Técnico em Assuntos Educacionais (3). As inscrições iniciam no próximo dia 15 de janeiro. A Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec) será a responsável pela realização das provas que acontecerão na capital.

O valor da inscrição será de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para todos os cargos. A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada para todos os cargos e consistirá de 60 (sessenta) questões objetivas de múltipla escolha.

A realização das provas escritas (objetivas) estão previstas para o dia 28 de abril. Clique aqui e confira o edital .

Deixe seu Comentário

Leia Também