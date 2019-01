Aberta as inscrições para concurso público em Bonito

Da Redação com Assessoria

A Prefeitura Municipal de Bonito lançou na sexta-feira (4), o edital de concurso público para o quadro permanente de pessoal da administração municipal. Serão 227 vagas, os salários variam entre R$ 998 a R$ 3.551,66.

As vagas serão para Nível Superior, Nível Médio, Nível Fundamental Completo e Nível Alfabetizado. As taxas de inscrição são de R$ 100 para nível fundamental completo e incompleto, R$ 115 para nível médio e R$ 135 para nível superior. O boleto estará disponível no site até um dia útil após a inscrição.

Confira as vagas

Nível superior: advogado, assistente social, contador, enfermeiro padrão, enfermeiro padrão – distrito Águas do Miranda, farmacêutico bioquímico, fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta ocupacional, professor de arte de 1º ao 5º ano, professor regente de educação infantil e professor regente de 1º ao 5º ano.

Nível Médio: agente administrativo, assistente de administração, auxiliar de consultório dentário, fiscal de postura, guarda vidas, orientador social e técnico de enfermagem.

Nível fundamental completo: cuidador.

Nível alfabetizado: auxiliar de serviços diversos, gari , merendeira, motorista CNH C , motorista CNH D, operador de máquinas, tratorista, vigia e zelador.

As inscrições poderão ser feitas pelo site até o dia 10 de fevereiro.

