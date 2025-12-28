Menu
Menu Busca segunda, 29 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Fiems fim de ano 2025
Oportunidade

Leilão do Detran-MS oferece motos e carros com lances a partir de R$ 1 mil

O prazo para envio de propostas segue até 8 de janeiro

28 dezembro 2025 - 17h48Sarah Chaves
Foto: Divulgação/DetranFoto: Divulgação/Detran  

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) abriu o último leilão on-line de veículos de 2025, com 146 lotes disponíveis em Campo Grande. Ao todo, são 129 motocicletas e 17 automóveis, com lances iniciais a partir de R$ 1 mil. Os interessados podem participar exclusivamente pela internet no portal HC Leilões até o dia 8 de janeiro, às 15h.

Entre os veículos aptos para circulação, o destaque é um automóvel ano 2018/2019, com lance inicial de R$ 18.978. Além desses, o leilão também oferece 58 lotes de sucatas destinadas ao reaproveitamento de peças, sendo 70 motocicletas e 51 carros. Há ainda sucata inservível, voltada exclusivamente para reciclagem na indústria siderúrgica, totalizando cerca de 46 toneladas de ferro.

A visitação presencial dos veículos e sucatas poderá ser feita nos dias 6 e 7 de janeiro, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30, no pátio localizado na Rua Gigante Adamastor, nº 16, bairro Jardim Santa Felicidade, em Campo Grande. O edital completo, com todas as regras e especificações dos lotes, está disponível no site oficial do leilão e no Diário Oficial do Estado, edição do dia 19 de dezembro.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Alir Terra, presidente da Santa Casa
Saúde
Santa Casa pode remanejar pacientes após paralisação de funcionários
Foto: Cláudia Yuri/Funtrab
Oportunidade
Funtrab oferece mais de 3 mil vagas de emprego em MS nesta segunda-feira
Foto: Luiz Volney (Xuxa)/Funtrab
Oportunidade
Sextou em Campo Grande com mais de 570 vagas abertas pela Funtrab
carteira de trabalho
Oportunidade
Funsat oferece 1.283 vagas de emprego nesta quinta-feira
Funsat Polo Moreninhas
Oportunidade
Funsat inaugura polo de atendimento nas Moreninhas
Campo Grande tem 1.270 vagas de emprego abertas pela Funsat
Oportunidade
Campo Grande tem 1.270 vagas de emprego abertas pela Funsat
Fachada Funtrab
Oportunidade
Funtrab oferece 3,4 mil vagas de emprego em MS nesta segunda-feira
Explosão por vazamento de gás deixa mulher ferida
Polícia
Explosão por vazamento de gás deixa mulher ferida
O programa já formou centenas de talentos no estado
Oportunidade
Energisa abre vagas de estágio em nove cursos na Capital
Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat atende em horário especial nesta sexta com mais de 1,2 mil vagas

Mais Lidas

O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Homem com câncer em estágio terminal é abandonado pelos filhos em Campo Grande
Sete são presos por sequestro em Campo Grande; vítimas foram salvas pelo Batalhão de Choque
Polícia
Sete são presos por sequestro em Campo Grande; vítimas foram salvas pelo Batalhão de Choque
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Funcionários de lojas do Centro brigam por ciúmes de mulher em Campo Grande
Acidente entre carros deixa 10 mortos na BR-101
Polícia
Acidente entre carros deixa 10 mortos na BR-101