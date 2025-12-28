Leilão do Detran-MS oferece motos e carros com lances a partir de R$ 1 mil

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) abriu o último leilão on-line de veículos de 2025, com 146 lotes disponíveis em Campo Grande. Ao todo, são 129 motocicletas e 17 automóveis, com lances iniciais a partir de R$ 1 mil. Os interessados podem participar exclusivamente pela internet no portal HC Leilões até o dia 8 de janeiro, às 15h.

Entre os veículos aptos para circulação, o destaque é um automóvel ano 2018/2019, com lance inicial de R$ 18.978. Além desses, o leilão também oferece 58 lotes de sucatas destinadas ao reaproveitamento de peças, sendo 70 motocicletas e 51 carros. Há ainda sucata inservível, voltada exclusivamente para reciclagem na indústria siderúrgica, totalizando cerca de 46 toneladas de ferro.

A visitação presencial dos veículos e sucatas poderá ser feita nos dias 6 e 7 de janeiro, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30, no pátio localizado na Rua Gigante Adamastor, nº 16, bairro Jardim Santa Felicidade, em Campo Grande. O edital completo, com todas as regras e especificações dos lotes, está disponível no site oficial do leilão e no Diário Oficial do Estado , edição do dia 19 de dezembro.

