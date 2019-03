Marinha abre concurso com salário de R$ 11 mil

A Marinha do Brasil está com inscrições abertas até o dia 1º de abril para concurso afim de preencher 54 vagas em diversas áreas da engenharia e arquitetura.

O candidato deve ter menos de 36 anos e ter concluído o ensino superior em uma das áreas oferecidas. Os candidatos ainda devem estar em dia com as obrigações civis e militares. O salário chega a R$11 mil.

As 54 vagas estão distribuídas por engenharia mecânica (11), engenharia elétrica (7), engenharia naval (6), engenharia civil (5), engenharia eletrônica (5), engenharia de produção (3), engenharia de sistemas de computação (3), engenharia de telecomunicações (3), engenharia química (3), arquitetura e urbanismo (2), engenharia cartográfica (2), engenharia de materiais (2) e engenharia mecatrônica (2).

Os candidatos realizarão prova escrita objetiva discursiva em duas fases. Na primeira etapa, será aplicada prova de Conhecimentos Profissionais contendo 20 questões e Redação. Já na segunda fase, além da realização da Prova de Conhecimentos Profissionais, o candidato fará tradução de texto de inglês técnico.

Os aprovados realizarão os eventos complementares, que são constituídos por: verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física - nadar o percurso de 25m em 50 segundos para os homens e 1 minuto para as mulheres e correr o trajeto de 2.400m em 16 minutos para o sexo masculino e 17 minutos para o feminino -, prova de títulos, avaliação psicológica, verificação de documentos e procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração.

As inscrições podem ser realizadas no site do Ingresso na Marinha ou pessoalmente em um dos Postos de Atendimento ao Candidato, distribuídos por todo o país. A taxa é de R$ 126,00. Podem pedir isenção candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal,

Serviço

Concurso Público de nível superior para o Corpo de Engenheiros da Marinha (CEM)

Inscrição: 13 de março de 2019 a 1º de abril de 2019

Valor: R$ 126,00

Inscrições: www.ingressonamarinha.mar.mil.br

