Prefeitura abre concurso com salÃ¡rio de R$ 10 mil

Com 10 vagas e salário de R$ 10.020,58, a prefeitura de Campo Grande publicou nesta quarta-feira (20), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), o edital que torna pública a realização de concurso público para o provimento de vagas no cargo de procurador municipal do quadro permanente do município. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, que prevê reserva para pessoa com deficiência e negros, o candidato precisa do diploma, estar devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de bacharel em direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O concurso público será executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A seleção para o cargo de que trata o edital compreenderá as seguintes fases, de responsabilidade do Cebraspe: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório; avaliação de títulos, de caráter classificatório. Todos os procedimentos presenciais serão realizados na cidade de Campo Grande-MS.

Será admitida a inscrição somente via internet, neste endereço eletrônico , solicitada no período entre 10 horas do dia 21 de março de 2019 e 18 horas do dia 11 de abril de 2019 (horário oficial de Brasília-DF). A taxa será no valor de R$ 200,00.

O edital, na íntegra, está disponível na edição nº 5.524 do Diogrande, por meio deste endereço eletrônico .

