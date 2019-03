Prefeitura abre concurso com salÃ¡rio de 9,8 mil

A Prefeitura de Campo Grande publicou nesta sexta-feira (15), no Diário Oficial de Campo Grande, o edital para abertura das inscrições do concurso público de provas e títulos para auditor fiscal da Receita Municipal do quadro de pessoal do Poder Executivo. Serão 10 vagas, com salário de R$ 9.833,53 para jornada de 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, que garante reserva para pessoa com deficiência (PcD), negros e índios, é exigida a graduação de nível superior, em qualquer área de conhecimento.

O concurso público terá validade de dois anos, prorrogável por igual período no interesse do município de Campo Grande.

O concurso público será realizado de acordo com as seguintes fases:

1ª. Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

2ª. Prova de Títulos, de caráter classificatório;

3ª. Investigação Social, de caráter eliminatório;

4ª. Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório e classificatório.

As inscrições estarão abertas, exclusivamente, no período de 15/03/2019 até às 15 horas do dia 15/04/2019 (horário de Mato Grosso do Sul).

O candidato para se inscrever no concurso deverá efetuar o pagamento da taxa de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), conforme condições estabelecidas neste edital. A inscrição será feita somente pela Internet, no site que pode ser acessado clicando neste link .

A Prova Objetiva será realizada no dia 23/06/2019, das 8h às 13h. Os locais de prova serão publicados em edital específico. O certame será realizado pela PUC do Paraná.

Deixe seu Comentário

Leia Também