Marketing Digital no Google é assunto de palestra em Campo Grande

Mesmo figurando entre os mais ativos nas redes sociais, com 62% da população, os brasileiros ainda estão longe de usarem adequadamente as mesmas redes como ferramenta profissional. E não falamos apenas de novos profissionais autônomos, mas de empresas líderes em seus segmentos no “modo offline” e até das próprias agências de comunicação.

Ao pesquisar “especialista em marketing digital” no Google, Flavio Muniz é o nome que irá aparecer invariavelmente na primeira página. Flavio Muniz é referência há anos na busca orgânica (não paga) do Google (SEO), além de altamente “ranqueado” em canais como Instagram e LinkedIn. Ele tem muitas qualificações e isto, claro, importa, mas segundo o especialista, o segredo é outro e é bastante simples. “Conteúdo sensato e consistência no abastecimento. Não existe milagre no marketing digital”, aponta o caminho, que ensina com detalhes práticos em palestras, empresas, cursos para empreendedores, estudantes, pessoas em qualquer nível de familiaridade com o marketing digital.

A matemática dos algoritmos é traduzida em um roteiro de ações necessárias para que um conteúdo encontre seu público. Sabendo-se que quanto mais interação, regularidade nas postagens, conteúdo de qualidade, bem orientado e uso adequado das (subestimadas) hashtags, é possível traçar um plano infalível. Com conhecimento afiado do seu público e do seu negócio, aliado a uma dose de criatividade e visão, a transformação acontece à galope. A grande maioria dos sites do Brasil ainda possui conteúdo fraco para se posicionarem. É aí que as máquinas entram. Tudo é validado de acordo com os próprios usuários, não tem “jeitinho”. Para quem achou que os dias dos profissionais de comunicação e jornalistas estavam contatos com as primeiras ondas do digital, está aí um cenário rico e carente. Conteúdo!

Se posicionar nestes nem não tão novos, mas ainda borbulhantes e incrivelmente férteis canais, significará cada vez mais, e mais rapidamente, a diferença entre prosperidade e declínio. “Todo mundo tem acesso às mesmas ferramentas, a oportunidade é democrática. O diferencial é consistência, disciplina. É como fazer uma dieta”, compara o especialista, que perdeu 33 quilos em 2018. “O erro é pensar que as redes fazem tudo sozinhas. Elas dispõem de muitas ferramentas, inclusive de automação, mas ainda assim o ser humano por trás delas precisa trabalhar muito e com disciplina. O trabalho está mudando suas formas, mas continuará exigindo tempo e dedicação para gerar resultados.”, finaliza.

Algumas dicas:

• Faça um site e o abasteça semanalmente, ele será a referência para o posicionamento nas pesquisas do Google;

• Levante as palavras chave da concorrência e construa conteúdos próprios com base nelas;

• hashtags são muito importantes e 9 (como mínimo) é um número mágico para elas, funcionando para que o algoritmo do Instagram reconheça seu nicho de atuação e conecte a sua postagem para que as pessoas te localizem de forma mais fácil, aumentando a autoridade;

• Responda a todos os comentários em todas as redes sociais. Quanto mais interação, mais alcance;

• Além de redes social, o Facebook é uma plataforma de mídia. Com o passar do tempo, menos alcance natural o perfil terá. Investir pequenas quantias, mas com regularidade no Facebook ads é uma forma de aumentar o alcance e ferramenta bastante importante;

• Mantenha o LinkedIn sempre atualizado com atividades que realiza, cursos, palestras, etc. A frequência aqui pode ser mais espaçada, mas constante. Observe o resultado!

• O Instagram é uma potência, o Facebook é a maior agência de publicidade online do mundo, o LinkedIn uma rede profissional super eficaz, o Google é supremo;

Palestras e cursos

• Fortuna Digital *Novo;

• Curso Redes Sociais com Ênfase em Marketing Digital;

• Os Segredos do SEO;

• Por dentro do SEO;

• Redes Sociais para órgãos Públicos;

• SOL Digital para Empresas;

• Unboxing Marketing Digital;

• Vendas, Resultados e Sucesso com Marketing Digital;

Sobre Flávio Muniz

Flávio Muniz é Gestor da Agência Espalhando Marketing Digital, Profissional de Marketing, pós-graduado em Marketing Político e Propaganda Eleitoral pela ECA-USP.

Possui vasta experiência em Marketing Digital com centenas de cases em SEO e Mídias Sociais. Realizou extensões em Digital Marketing and Online Strategies em Harvard (Boston) e UCLA (Los Angeles) como convidado. Ministra palestras em empresas e universidades por todo o Brasil.

