Agricultura Digital marca futuro do agronegÃ³cio e Ã© tema de palestra na capital

A agricultura digital é uma tendência necessária para o agronegócio moderno. Unindo agricultura de precisão, Internet das Coisas e os sites de conectividade, a palavra de ordem é resultado e as consequências são sentidas diretamente na produção. O professor e engenheiro agrônomo Guilherme Silva Raucci vem à capital debater o tema na palestra "Agricultura Digital e os impactos na cadeia de produção de alimentos", a ser realizada na próxima quarta, 3.

Professor do novo curso de MBA em Agronegócios da FGV (Fundação Getúlio Vargas), ministrado em Campo Grande, Guilherme Silva Raucci é um dos profissionais mais renomados do assunto e acredita que a agricultura digital pode tornar as cadeias de valor mais inovadoras, transparentes e sustentáveis.

Guilherme é Engenheiro Agrônomo pela ESALQ/USP e Mestre em Ciências pelo CENA/USP, e, ainda, professor convidado de Inovação e Empreendedorismo na FGV. Iniciou sua carreira na DeltaCO2, uma Startup criada para investigar a relação entre agricultura e mudanças climáticas. Em 2014, integrou a equipe de Sustentabilidade Aplicada da Fundação Espaço ECO/BASF, onde trabalhou com grandes empresas do Agronegócio e Alimentos para compreender seus impactos socioambientais e gerar novas oportunidades de negócios. Hoje, em seu trabalho na empresa Agrosmart ele vem ajudando agricultores e empresas a usarem a agricultura digital para produzir alimentos com mais eficiência e gerar mais impacto positivo em suas cadeias.

A palestra em Campo Grande é gratuita e faz parte do calendário de eventos que marca o lançamento do MBA em Agronegócios da FGV em Campo Grande.

Serviço

Palestra Agricultura Digital e os impactos na cadeia de produção de alimentos

onde: Centro de Ensino Empresarial - CEEM FGV

R. Mal. Candido Mariano Rondon, 2034

quando: 03 de abril, 19 horas

Mais informações: (67) 3326-1900

Entrada livre.

