Sustentabilidade no novo agro serÃ¡ discutida durante a Campo Grande Expo

As perdas e os desperdícios de alimentos ocorrem ao longo de toda a cadeia de valor agrícola e em todas as fases da produção até chegar à mesa, reflexo da ineficiência dos nossos sistemas alimentares. A sensibilização é fundamental. Pensando nisso, a Campo Grande Expo quer, nesta segunda edição, facilitar o diálogo entre as partes interessadas, impulsionar a inovação e a criação de políticas e estratégias, além de compartilhar as melhores práticas.

Com as crescentes restrições de recursos naturais e a necessidade de aumentar a produção agrícola global em 60% até 2050, o combate ao desperdício torna-se uma prioridade no desenvolvimento global sustentável. Pesquisas revelam que cerca de 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são perdidos e desperdiçados por ano no mundo, o equivalente a 24% de todos os alimentos produzidos para o consumo humano.

O que pode ser feito para reduzir as perdas e desperdícios de alimentos, preservar nossos ecossistemas e reduzir o impacto das mudanças climáticas? Esta é a proposta da Campo Grande Expo, demonstrar durante os cinco dias de evento todos os benefícios de um alimento sustentável, desde sociais, produtos seguros e saudáveis até oportunidades educacionais.

Para a empresária e presidente da Campo Grande Expo, Alessandra Piano, combater é mais eficiente do que expandir a produção de alimentos. “Uma alternativa que vem ganhando visibilidade em todo o mundo é a gastronomia sustentável que leva em conta a preocupação ambiental, de saúde e social. Alimentos sustentáveis são mais saudáveis para as pessoas e para o planeta. É isso que mostraremos na feira”, completa Alessandra Piano.

Intitulada AgroFood, o público poderá conferir de perto os benefícios dos alimentos sustentáveis para as pessoas e para as indústrias; o crescimento dos alimentos orgânicos; como combater o desperdício dos alimentos e seus dilemas; cases de sucesso de empresas que já adotam esse sistema; além de chefs de cozinha que vão mostrar na prática deliciosos pratos utilizando alimentos saudáveis. O público-alvo serão expositores, agricultores, extensionistas, pesquisadores, profissionais, estudantes e empresários do setor de alimentação.

Sobre o evento



Entre os destaques da próxima edição a área para lavoura e as dinâmicas de máquinas, com apresentações ao vivo de equipamentos, implementos e acessórios lançados pelos expositores. Outro atrativo para o produtor são os treinamentos e capacitações, até agora já são 50 temas diferentes, com apoio da Fundação Dom Cabral. “A ideia é que o evento seja uma Feira Escola, para difusão de tecnologias”, completa Alessandra Piano.



Conectada com as novas tecnologias e na agricultura 4.0, a Campo Grande Expo está preparando ainda um Hackathon, evento realizado em prol do desenvolvimento de startups voltados ao agronegócio. A tecnologia bastante presente no evento. O evento acontece de 28 de maio a 1º de junho, na capital sul-mato-grossense, na MS 060, KM 02, das 8h às 18h. Entrada franca.

Deixe seu Comentário

Leia Também