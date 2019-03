Empresa paranaense é autuada em R$ 3,5 mil por transporte ilegal de agrotóxicos

Policiais militares ambientais de Mundo Novo realizavam fiscalização no km 21 da BR-163 na tarde de sexta-feira (15) e abordaram uma caminhonete Toyota Hilux carregada com 795 litros e 21 kg de agrotóxicos [produto perigoso], de várias marcas, sem licença ambiental.

A PMA verificou também que não havia no veículo as identificações com relação a todos os símbolos para transporte de produtos perigosos e sinalizações, conforme as normas técnicas e a legislação ambiental relativa ao transporte do produto perigoso. O veículo e o agrotóxico foram apreendidos.

Os militares autuaram a empresa infratora, com domicílio jurídico em Terra Roxa (PR), em R$ 3.527,00. O produto perigoso e o veículo foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo e os responsáveis responderão por crime ambiental e poderão pegar pena de um a quatro meses de reclusão.

Deixe seu Comentário

Leia Também