Ministério da Fazenda terá concurso para 30 vagas de nível superior

Foi autorizado pelo Ministério da Gestão E da Inovação em Serviços Público, por meio de uma Portaria publicada no Diário Oficial da União , a realização de concurso público para o provimento de 30 cargos no quadro de pessoal do Ministério da Fazenda.

A responsabilidade pela realização do concurso público será do Ministério da Gestão E da Inovação em Serviços Público que irá homologar o resultado, declarar a despesa necessária e editar as respectivas normas, mediante a publicação de editais.



O prazo para a publicação do edital de abertura do concurso público será de até seis meses, contado a partir da publicação da Portaria de 18 de dezembro de 2024.



São ofertadas 30 vagas de nível superior, divididas para: arquiteto (2), contador (25), engenheiro (3).



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também