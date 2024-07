Multi Energisa abre 75 vagas para atendente de call center em Campo Grande

Com oportunidades destinadas a profissionais com ensino médio completo, conhecimentos em informática e digitação, a Multi, marca do Grupo Energisa anuncia 75 vagas de emprego em Campo Grande para atendentes de call center.

Os interessados podem se candidatar até 31 de julho acessando as vagas na página de carreiras da Energisa na plataforma Gupy . Lá, estão disponíveis informações detalhadas sobre as vagas, que também são destinadas a pessoas com deficiência.

Benefícios

Os benefícios profissionais incluem planos de saúde e odontológico, previdência privada, vale-alimentação ou refeição, auxílio-creche e participação nos lucros e resultados. Além disso, programas de qualidade de vida como o Wellhub (antigo Gympass) demonstram o compromisso da empresa com o bem-estar e desenvolvimento integral de seus funcionários.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também