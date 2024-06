Por unanimidade, projeto para aumento de vagas em concurso da Semed é aprovado na Câmara

Nesta terça-feira (18), o projeto de lei do Poder Executivo de nº 11.371/24, que autoriza a ampliação de 2 mil para 4,2 mil vagas no Concurso Público para cargos administrativos da Secretaria Municipal de Educação (Semed), foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Campo Grande.

Há 11 anos não é realizado um concurso para seleção de servidores efetivos para a pasta, com exceção do assistente de educação infantil. O concurso visa atender a crianças da educação especial, e deverá beneficiar os 111 mil alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme).

O Decreto 15.848 do Executivo, de 4 de março, inicialmente previa 2 mil vagas, mas após estudos técnicos e diante da necessidade, a administração indicou para a Casa de Leis, que o número de vagas deveria ser ampliado via projeto de lei.

A realização do concurso objetiva substituir os servidores contratados por meio de processo seletivo por servidores concursados, conforme manda a Constituição Federal. As vagas serão para os cargos de: merendeira, motorista, auxiliar de serviços diversos, assistente em biblioteca, assistente administrativo, técnico agrícola, assistente de inclusão escolar e monitor de aluno.

A prefeita Adriane Lopes (PP) acompanhou a sessão da Câmara e reforçou que a Prefeitura está atuando no setor da educação para melhorias em infraestrutura, aumento de vagas e qualidade de vida aos profissionais que atuam na área.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também