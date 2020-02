Prefeitura abre concurso com salário de até R$ 9,6 mil na segunda-feira

A Prefeitura de Ivinhema abre na segunda-feira (10) o prazo de inscrição do concurso público com 121 vagas. Há oportunidades em diversas áreas de atuação.

As inscrições podem ser feitas das 8h do dia 10 até às 23h59 do dia 17 de fevereiro por meio do link. A taxa de inscrição varia de R$ 60 a R$ 120, dependendo do cargo pretendido. Confira o edital completo.

Segundo o edital, há vagas para candidatos com nível de alfabetização, nível fundamental, médio, técnico e ensino superior. A carga horária das oportunidades variam de 20h a 40h semanais, com remuneração entre R$ 1.080,82 a R$ 9.641,77. Algumas são para início imediato e, outras, para cadastro reserva.

A seleção será realizada por meio de prova objetiva. Para algumas vagas, também haverá prova discursiva, de títulos, aptidão física e prática.

