Secretário confirma concurso da Guarda a partir de maio

O secretário Municipal de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja, afirmou que a partir de maio deste ano será lançado o concurso para a Guarda Civil Municipal. O titular da pasta divulgou a intenção do município durante o curso de capacitação aos integrantes da Guarda que aconteceu nesta segunda-feira (3), na Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso do Sul (OAB-MS)

De acordo com Valério, em conversa com o secretário municipal de gestão, Agenor Mattiello, o concurso está em fase final de contratação com a empresa responsável. ‘’Nós estimamos que no máximo até o final de maio, o edital esteja na praça e todas as questões pendentes estejam definidas’’, afirmou.

Capacitação

A capacitação da Guarda Civil deu início com o ‘Estágio de Qualificação Profissional’ que ocorreu nesta segunda, onde 4 turmas de 92 servidores, um total de 368 guardas irão passar pelo estágio em comprimento da Lei, que aborda que a Guarda Municipal tem que cumprir uma carga horária de 80 horas de cursos ao ano.

Serão aulas teóricas e práticas, entre elas técnicas de abordagem, 1ª intervenção em crise e armamento e tiro. O curso é uma requalificação visando a renovação do porte de armas, de 2 em 2 anos a legislação determina que o servidor passe por essa ‘reciclagem’.

O secretário afirmou que até o final deste ano, 100% do efetivo, em torno de 1.100 servidores, estarão habilitados, capacitados e autorizados a portar tanto armamento letal como não letal, no caso das pistolas de quantividade elétricas.

Valério optou por dar o curso pelo conhecimento dos assuntos. Foi montado um pré-projeto, e se chegou a um esqueleto de um projeto discutido tanto com a parte jurídica, tanto com os servidores. Por último, foi encaminhado para Câmara de Vereadores. ‘’Essa questão de colocar a Guarda Civil de Campo Grande com projeto de evolução é para que nos próximos 20, 25 anos eles possam entrar na carreira 3ª Guarda Civil Metropolitana e findar após 21 anos como inspetor nível superior da Guarda Civil Metropolitana’’, finalizou.

