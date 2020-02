Guarda terá efetivo maior neste carnaval

Carnaval está chegando e com ele a preocupação sobre a segurança dos locais onde acontece grande aglomeração de foliões, com isso o secretário municipal de Segurança e Defesa Pessoal, Valério Azambuja informou ao JD1 Notícias o uso de drones e aumento no efetivo da Guarda Civil Municipal (GCM) nos dias de festa.

Ainda de acordo com Valério, a Secretária de Turismo e o Governo do Estado estão preparando uma programação mais abrangente na capital sul-mato-grossense.

Em 2019, a folia aconteceu principalmente na Esplanada Ferroviária, neste ano o secretário informou que vai ter festa também na Praça do Papa, na Interlagos e na Fernando Corrêa da Costa. “A ideia é dar mais opções e não acontecer a aglomeração de 40 mil pessoas num lugar só”, explicou.

A programação de segurança contará com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militares, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da GCM fará o auxílio de cuidados ao patrimônio municipal e na preventiva junto ao Estado.

“Vamos utilizar drones, vamos aumentar o número de viaturas, e vamos aumentar o efetivo também. Uma guarda tem 72h tem folga, e pretendemos aumentar o número deles na rua”, finalizou.

