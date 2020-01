Aeroporto de Campo Grande contará com novos trechos durante o carnaval

A Azul vai operar 18 voos extras durante o carnaval no Aeroporto Internacional de Campo Grande. A companhia aérea vai realizar a ligações da capital de Mato Grosso do Sul com quatro cidades dos estados do Paraná e São Paulo.

Com o passar das festas de fim de ano, as companhias aéreas estão atentas as festas do carnaval. Para atender a essa específica demanda, a Azul disponibilizará 740 voos extras entre 21 e 26 de fevereiro por todo o Brasil.

A cidade de Campo Grande será a base com o maior volume de novos mercados em operação, com 18 novas frequências e 678 assentos extras. As passagens para os novos itinerários já estão à venda pela Azul.

Entre os novos trechos ligados, estão as cidades de Londrina e Maringá do estado do Paraná, e as cidades de Presidente Prudente e São José do Rio Preto serão as novas rotas para o estado de São Paulo.

As rotas Campo Grande-Campinas e Campo Grande-Cuiabá, em que a Azul opera normalmente, também contarão com um incremento no número de voos. Comparado a festividade no ano de 2019, a companhia ampliará a oferta de voos em 13%.

O carnaval deste ano ocorrerá em fevereiro, do dia 21, sexta-feira de carnaval, até o dia 26, quarta-feira de cinzas. Esses dois dias serão as datas-pico, com o maior volume de decolagens.

