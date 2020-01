Aeroporto de Corumbá ganha Wi-Fi grátis

Jônathas Padilha, com informações da assessoria

O Aeroporto Internacional de Corumbá agora dispõe de uma rede de Wi-Fi para os seus passageiros. A ‘Infraero Free Wi-Fi’ estará disponível para os seus transeuntes de forma gratuita, em até uma hora de uso da rede.

Para se conectar a rede, basta ter um dispositivo que se conecte a internet via Wi-Fi e usar sem gastar nada por até uma hora. Caso exceda o tempo limite e queira usar por mais tempo, o usuário pode optar por adquirir assinaturas diárias ou mensais.

A superintendente do aeroporto, Bárbara Netto, disse que essa novidade vai melhorar a experiência e o conforto dos usuários. “O serviço oferece conexões rápidas e acesso simplificado, atendendo à demanda por conectividade do viajante durante a espera do voo. Demonstra também o compromisso da Infraero em promover a melhoria contínua dos serviços oferecidos aos passageiros”, destacou.

Essa disposição do Wi-Fi faz parte de uma nova estratégia da Infraero, que firmou contrato com duas empresas para dispor um Wi-Fi de qualidade para os passageiros brasileiros. Uma delas é a empresa norte-americana Boingo Wireless, líder mundial nesse segmento. A outra é a empresa latino-americana Ziva, reconhecida por suas soluções flexíveis de hardware e software.

