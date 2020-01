Após surto de pneumonia, EUA aumenta vigilância em aeroportos

Jônathas Padilha, com informações da Agência Brasil

As autoridades do setor de saúde dos Estados Unidos estão aumentando as verificações de viajantes pela possibilidade de infecção pelo coronavírus, possível causador de um surto de pneumonia na China.

O centro para prevenção e controle de doenças informou que desde sexta-feira (17) estão sendo implementadas verificações mais rigorosas em três aeroportos internacionais. Nas cidades de Nova York, São Francisco e Los Angeles.

Os agentes estão concentrando os esforços em passageiros que tenham chego por voo direto ou de conexões em Wuhan, cidade chinesa onde o surto aconteceu.

Durante a semana de feriado do Ano Novo Lunar, milhões de chineses viajam pelo mundo, principalmente para os Estados Unidos. O órgão americano acredita que mais de 5 mil pessoas serão submetidas à verificação mais detalhada nesses três aeroportos.

