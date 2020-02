Com ampliação de vagas, Governo vai retomar concurso da Polícia Civil

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

O concurso público da Polícia Civil, iniciado em 2017, será retomado pelo governo do Estado e com aumento de vagas.

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) afirmou que vai ampliar o número de vagas do concurso “devido à necessidade de aumentar o efetivo de servidores que atuam na área da segurança pública”.

Conforme o Governo do Estado, serão convocados para o curso de formação da Polícia Civil 120 candidatos para o cargo de escrivão e 100 para a função de investigador. Inicialmente, o certame previa 100 vagas para escrivães e 80 para investigadores.

O concurso foi suspenso pela Justiça após o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MP-MS) contestar a prova prática de digitação. Com a validação da fase pelo Poder Judiciário, o governo foi autorizado a retomar o processo para contratação dos agentes da Polícia Civil.

O edital com a convocação dos candidatos para o curso de formação será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

