Prefeitura abre incrições para os cursos gratuitos do Telecentro 2.0

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Os cursos de Empreendedorismo e Gestão Financeira que compõem o Programa Telecentro 2.0, realizado pela Prefeitura de Campo Grande por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, estão com inscrições abertas, com aulas previstas para início no dia 2 de março.

As aulas terão vagas para o período matutino, vespertino e noturno, de acordo com o subsecretário da Juventude, Maicon Nogueira, "Sempre há vagas gratuitas para os cursos oferecidos pelo programa Telecentro 2.0, principalmente para os jovens acima de 15 anos, que desejam desenvolver a habilidade de administrar melhor seus rendimentos e gastos”, alega.

O curso de Empreendedorismo é uma vertente da Administração, com foco em negócios e em disciplinas de áreas como Marketing, Recursos Humanos e Finanças, que podem ser usadas em qualquer tipo e porte de empresa, de qualquer segmento, tanto em negócios físicos quanto em negócios digitais.

Já no curso de Gestão Financeira, utiliza técnicas, métodos, tecnologias e conceitos financeiros para analisar demonstrações contábeis, otimizar investimentos, gerenciar e controlar o orçamento e os custos e apoiar a tomada de decisão em empresas contribui para formar uma cultura de planejamento de uma vida financeira saudável e próspera independente de sua renda.

Para participar gratuitamente dos cursos oferecidos pela Subsecretaria de Políticas para a Juventude, ligue 3314-3577 ou acesse pelo whatsapp (67)9.9155-0831 ou pessoalmente na sede localizada na rua 15 de Novembro, 532 – centro.

Cronograma

Dias 02/3 a 06/3

Empreendedorismo – matutino, vespertino e noturno

Gestão Financeira – vespertino

