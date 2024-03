Prefeitura abre processo seletivo para assistente de educaÃ§Ã£o infantil na Capital

Nesta terça-feira (5), a Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), abriu processo seletivo com 1.578 vagas para contratação de assistente de educação infantil. As inscrições são gratuitas e ficarão abertas, exclusivamente via internet, no site www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo, no período de 06 a 13 de março.

A contratação é para substituir vacâncias e assegurar a prestação dos serviços públicos essenciais nas escolas de educação infantil e unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação.

Para se candidatar à vaga, é necessário ter ensino médio completo e qualificação e experiência profissional na área de atuação. O processo seletivo é de 40 horas e destina-se à seleção de pessoal para atuar no regime de contratação emergencial, em caráter temporário e de excepcional interesse público.

Participarão da Prova de Títulos todos os candidatos devidamente inscritos na seleção, que serão avaliados desde que encaminhem no período estabelecido os documentos solicitados para pontuação.

Os documentos de comprovação da Prova de Títulos deverão ser enviados, em formato PDF, exclusivamente, para o e-mail [email protected] no mesmo período das inscrições (06 a 13 de março de 2024).

O Resultado Preliminar será exclusivamente, com base na avaliação dos títulos apresentados, mediante o somatório de pontos obtidos de acordo com a comprovação da experiência e dos cursos de aperfeiçoamento e qualificação profissional.

Confira o edital completo a partir da página 3, clicando aqui.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também