Processo seletivo para estagiários de Direito encerra inscrição na segunda

A Defensoria Pública da União de Dourados no Estado do Mato Grosso do Sul (DPU-MS) encerra na próxima segunda-feira (7) o prazo de inscrição do processo seletivo para contratação de estagiários de Direito.

As inscrições podem ser feitas por meio do site.

Segundo o edital, as vagas são para candidatos que cursam Direito a partir do 5º semestre. A oportunidade é destinada à formação de cadastro reserva.

O estagiário selecionado cumprirá jornada de trabalho de 20h semanais e bolsa-auxilio de de R$ 800 mensais, além de auxílio-transporte de R$ 8 por dia.

O processo seletivo será realizado por meio de prova objetiva e discursiva no dia 27 de outubro. O local da aplicação do teste ainda não foi divulgado.

