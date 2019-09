MPT-MS abre processo seletivo para estágios

O processo seletivo para estágio no Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS) foi aberto nesta segunda-feira (9). Os interessados têm até o dia 25 deste mês para efetuar a participação.

A seleção busca preencher vagas e formar cadastro de reserva nas áreas de Administração, Comunicação Social/Jornalismo, Direito e Tecnologia da Informação. Os estagiários serão lotados na Procuradoria Regional do Trabalho em Campo Grande. Já as Procuradorias do Trabalho nos Municípios de Dourados e de Três Lagoas disponibilizam cadastro de reserva apenas na área de Direito.

O certame terá validade de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período no interesse da Administração. A jornada de estágio é de 4h diárias/20h semanais, sendo o valor da bolsa de R$ 850 (nível superior), acrescido do auxílio-transporte de R$ 7 por dia estagiado e de seguro contra acidentes pessoais.

Os candidatos as vagas terão que fazer provas objetiva e/ou discursiva, previstas para o dia 6 de outubro, das 8h às 11h, em local a ser divulgado no site www.prt24.mpt.mp.br. Recomenda-se que o candidato compareça ao local da prova com 30 minutos de antecedência, munido de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta, comprovante de inscrição e carteira de identidade.

As vagas são destinadas a estudantes de instituições de ensino conveniadas com o MPT-MS, que tenham cumprido, pelo menos, 40% da carga horária ou dos créditos necessários para a conclusão do curso superior, independente do semestre em que estejam formalmente matriculados.

Cotas

De acordo com o Edital PSE nº 001, de 6 de setembro de 2019, serão reservadas 10% das vagas que surgirem durante a validade do certame para os candidatos com deficiência e participantes do Sistema de Cotas para Minorias Étnico-Raciais, sendo as convocações alternadas. Os candidatos com deficiência, assim como aqueles que aderirem ao Sistema de Cotas para Minorias Étnico-Raciais, devem declarar essa condição no momento da inscrição.

Outras informações podem ser esclarecidas pelos telefones (67) 3358-3042 e 3358-3071 ou pelo e-mail prt24.dgp@mpt.mp.br.

Acesse a ficha de inscrição http://www.prt24.mpt.mp.br/informe-se/estagiarios

