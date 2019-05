Prefeitura convoca selecionados em estágio para prova objetiva

A Secretária Municipal de Gestão (Seges) publicou, nesta terça-feira (21), a lista de convocação de candidatos selecionados no Processo Seletivo de Estagiários, no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

Os candidatos inscritos são acadêmicos de Pedagogia interessados em realizar estágio remunerado, para atuar na Prefeitura Municipal de Campo Grande.

Os selecionados deverão comparecer no dia 26 de maio, na Escola Municipal Profª Danda Nunes, localizada na Rua Caliandra, 225, bairro Vivenda do Bosque, para a realização da prova. O portão da escola estará aberto às 7h30 e a prova começará às 8h, com duração de quatro horas.

Para realizar a prova, o candidato deverá estar com o documento oficial de identificação com foto (RG, CNH, CTPS) e caneta transparente de cor preta ou azul. O candidato só poderá sair da sala após uma hora do início da prova, podendo levar o Caderno de Provas.

Para saber a lista completa de inscrições deferidas e indeferidas no processo seletivo, é só acessar o link do Diário Oficial Municipal .

O gabarito oficial, que será publicado no dia 28 de maio, também no site do Diogrande. No site, o candidato também poderá recorrer, até dois da divulgação do gabarito.

