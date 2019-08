Funsat tem vagas de estágio com salários de ate R$ 1 mil

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi de Mato Grosso do Sul (IEL-MS) oferece nesta segunda-feira (5) diversas oportunidades para estagiários.

Os interessados devem procurar a sede da fundação que fica localizado na rua 13 de Maio, na Vila Glória.

Confira as vagas:

- Auxiliar de arquitetura – 3 vagas

Cursando Arquitetura e Urbanismo e com disponibilidade para o período vespertino.

Bolsa Auxílio: Varia de R$ 400,00 a 800,00, mais auxílio transporte.

- Assistente de Engenharia – 1 Vaga

Cursando Engenharia Civil ou Arquitetura, a partir do 5º semestre. Com disponibilidade para o período matutino.

Bolsa Auxílio: R$ 400,00, mais R$ 100,00 de auxílio transporte

- Auxiliar contábil – 2 vagas

Cursando Ciências Contábeis. Horários de estágio: Matutino ou Vespertino

Bolsa Auxílio: Varia de R$ 600,00 a 700,00, mais auxílio transporte.

- Auxiliar Administrativo – 1 Vaga

Cursando Administração. Horário de estágio: Matutino.

Bolsa Auxílio: R$ 600,00, mais auxílio transporte

- Analista de desenvolvimento de sistemas – 2 vagas

Cursando Análise e desenvolvimento de sistemas ou Tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas. Horários do estágio: Matutino ou Vespertino

Bolsa Auxílio: Varia de R$ 500,00 a 600,00, mais auxílio transporte.

- Publicitário (auxiliar) – 2 Vagas

Cursando Publicidade e Propaganda ou Marketing. Horário do estágio: Uma das vagas é para o período Vespertino e a outra a combinar.

Bolsa Auxílio: Varia de R$ 550,00 a 1.000,00, mais auxílio transporte.

