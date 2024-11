Procurando emprego? Shopping Norte Sul Plaza tem mais de 50 vagas abertas

O shopping Norte Sul Plaza está com mais de 50 vagas abertas no momento. Todas são de início imediato. As vagas são para diversas funções e lojas e tem oportunidades temporárias e fixas.

Todas as vagas podem ser visualizadas no site do shopping, com as informações de como se candidatar. Para saber mais detalhes sobre cada uma delas, basta acessar.

Neste ano, a estimativa do SECCG (Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande) é que o comércio contrate cerca de 15 mil colaboradores no fim do ano, já a partir da Black Friday.

Lojas como Damyller e Havaianas, por exemplo, estão com vagas temporárias e fixas. Além disso, tem oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência, como uma de estoquista da Damyller. Outras lojas, como a Polo Wear, tem apenas vagas temporárias.

A maioria, no entanto, é para vagas fixas. Entre as lojas com oportunidades permanentes estão: Ceci Shoes, Cia do Terno, Luigi, Democrata, Óticas Carol, Inovar Cosméticos, Hering, Morena Mulher, Quantum, Le Postiche, Roasted Potato, Sertão, Dolce Morena, Body Store, Acium, Casa do Celular, Zazuié, Finesse Store, McDonald’s, Espaço Laser, Stilo A e Fort Atacadista.

As vagas, em sua maioria, são para vendedor, operador de caixa e atendente, mas também tem oportunidade para fiscal de loja, recepcionista, esteticista e cosmetóloga.

Além disso, tem vagas para quem quer fazer parte da equipe do próprio Norte Sul Plaza. As oportunidades são para serviços gerais (limpeza).

De acordo com a gerente de Marketing do Norte Sul Plaza, Anna Carolina Zimmermann, esta é a época mais importante para o comércio e os lojistas já estão se preparando. “Com a chegada do fim de ano, que é um período de grande movimentação para o comércio, as lojas estão reforçando suas equipes para atender melhor os clientes. Essa é uma ótima chance para quem busca uma oportunidade de trabalho, seja para uma experiência temporária ou com possibilidade de efetivação”, afirmou ela.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também