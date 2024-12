Provas do concurso da Sanesul para PcD ocorrerão em fevereiro de 2025

Com as inscrições do concurso público da Empresa de Saneamento De Mato Grosso Do Sul (Sanesul), para Pessoas com Deficiência (PcD), abertas até 20 de janeiro, as provas objetivas estão marcadas para 9 de fevereiro de 2025.

São quatro vagas são para a função de assistente administrativo, mais uma vaga para cotista negro. O salário é de R$ 3.070, incluindo os benefícios de vale alimentação/refeição, plano de saúde e plano odontológico e outros conforme Acordo Coletivo de Trabalho da categoria.

As provas serão aplicadas apenas em Campo Grande, em horários e endereços a serem divulgados através de edital específico que será publicado e disponibilizado no endereço eletrônico: www.fapec.org/concursos.

Os candidatos terão 4 horas para responderem 60 questões sobre Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico – Matemática, Conhecimentos de informática e Conhecimentos Gerais, de acordo com a especificidade e o nível de escolaridade que cada ocupação exige.



As inscrições serão realizadas exclusivamente até às 23h59min do dia 20 de janeiro de 2025 pela internet no endereço eletrônico www.fapec.org/ concursos onde estarão disponibilizados, para preenchimento e impressão, o Formulário de Inscrição e o Edital do Concurso Público, contendo toda a regulamentação.





