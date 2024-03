'Quintou' com mais de 100 vagas para atendente de lanchonete na Funtrab

Oportunidade Com vagas para preencher com urgência, rede de fast food procura funcionários na Capital

VAGAS EXCLUSIVAS P/ PcD (Pessoas com Deficiência (trazer laudo médico atualizado) :

Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

As oportunidades anunciadas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento. Para atendente balconista são 64 vagas; 17 para atendente de lojas; 127 para atendente de lanchonete; 8 para atendentes de lojas e mercados; 7 para atendente de padaria e 3 para balcão de café.

Entre as mais mil vagas ofertadas pela Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) nesta quinta-feira (7), estão oportunidades para atendimento, para cafeteria lojas, mesas e lanchonete.

