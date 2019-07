Seleção com salários de até R$ 6,2 mil recebe inscrição até domingo

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas no processo seletivo para contratação de professores substitutos nas áreas de Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Informática/Redes de Computadores, Português/Espanhol e Português/Inglês, Química e Sociologia.

As vagas são para os campi Aquidauana, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã.

O candidato não pode ser docente vinculado à Lei nº 7.596/87 nem ser ocupante de cargo, emprego ou função em regime de dedicação exclusiva. Além disso, não pode ter sido contratado como professor substituto nos últimos 24 meses nem participar de sociedade privada como administrador ou sócio-gerente.

Os demais requisitos constam no edital de abertura do processo seletivo , publicado na Central de Seleção do IFMS.

Inscrições - Devem ser feitas até 28 de julho, na Página do Candidato da Central de Seleção. A taxa é de R$ 30,00 e pode ser paga em qualquer agência do Banco do Brasil até 29 de julho.

A seleção dos candidatos será feita no dia 3 de agosto, por meio de provas didática e de títulos, nos campi onde as vagas são ofertadas.

De caráter eliminatório e classificatório, a prova didática será de conhecimento específico na área. O candidato terá que dar uma aula de 25 a 35 minutos cujo tema será definido por sorteio no dia anterior.

A prova de títulos será de caráter classificatório. Ao se apresentar para a prova didática, o candidato deverá entregar à banca examinadora uma via do Curriculum Vitae modelo Lattes documentado em envelope fechado, contendo a identificação do candidato, área do concurso e campus.

A previsão é que o resultado preliminar seja divulgado no dia 6 de agosto.

Contrato - Os professores contratador terão carga horária de 40 horas semanais. A remuneração varia de R$ 3.584,31 (graduação) a R$ 6.244,68 (doutorado).

A partir da publicação do extrato no Diário Oficial da União (DOU), o contrato poderá ser prorrogado por até dois anos, de acordo com a necessidade do IFMS.

