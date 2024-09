'Semana da Pessoa com Deficiência' terá mais de 300 vagas de emprego; confira

O Grupo Pereira, que atua em São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, por meio de marcas como Fort Atacadista e Supermercados Comper, promoverá a 'Semana da Pessoa com Deficiência', entre os dias 16 e 20 de setembro, nesses estabelecimentos.

Durante a Semana, serão disponibilizadas mais de 300 vagas de emprego em diversas áreas, como operador de caixa, repositor, auxiliar administrativo e auxiliar de prevenção. Desse total, 105 oportunidades serão destinadas a profissionais com deficiência em Mato Grosso do Sul.

Além das contratações, o evento contará com apresentações culturais e palestras de sensibilização para líderes, destacando a valorização dos colaboradores PCDs.

“A Semana da Pessoa com Deficiência é uma oportunidade de reforçarmos nosso compromisso com a diversidade e a acessibilidade. Queremos criar um ambiente de trabalho onde cada colaborador, independentemente de suas limitações, se sinta valorizado e tenha oportunidades reais de desenvolvimento”, disse Adrileny Bogado Constantino, coordenadora de ESG do Grupo Pereira.

As vagas para PCDs podem ser consultadas aqui.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também