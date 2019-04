Senac oferece 55 vagas em cursos técnicos gratuitos na capital

O Senac Turismo e Gastronomia, em Campo Grande, oferece qualificação gratuita em dois cursos técnicos com início no mês de maio. São oferecidas 30 vagas para o curso Técnico em Hospedagem e 25 vagas para o curso Técnico em Serviços de Restaurante e Bar.

O curso é oferecido por meio do Programa Senac de Gratuidade – PSG, que tem por objetivo garantir o acesso à educação profissional de qualidade para pessoas com renda familiar mensal per capita de até dois salários mínimos. O ingresso nos cursos do PSG se dá por ordem de inscrição do candidato.

O curso de Técnico em Hospedagem será realizado no período noturno (18h45 às 22h), de segunda a sexta-feira; já o Técnico em Serviços de Restaurante e Bar será realizado no período vespertino (13h15 às 17h30), também de segunda a sexta-feira.

As inscrições devem ser feitas no Centro de Educação Profissional Senac Turismo e Gastronomia, localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 3368 – Jardim dos Estados, mesmo local onde serão realizadas as aulas, que têm início dia 06 de maio. Para se inscrever o interessado precisa ter idade mínima de 18 anos e ensino médio completo.

Para o Técnico em Hospedagem é necessário apresentar carteira sanitária, que poderá ser emitida na Sisai ou no serviço público de saúde, em até 30 dias após o início do curso. Para o Técnico em Serviços de Restaurante e Bar, é preciso apresentar certificado de Higiene e Manipulação registrado pela SESAU e com a validade em dia, além da carteira sanitária.

Mais informações no site: http://www.ms.senac.br/psg/#/consulta-de-vagas ou pelo telefone (67) 3312-6260.

