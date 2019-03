Funsat tem vagas para curso de manipulação de alimentos

Da redação com informações da assessoria

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) abre inscrições para uma nova turma do curso de manipulação de alimentos. Serão 50 vagas para profissionais da área, pessoas que trabalham em bares e restaurantes, cozinhas industriais e comunitárias, autônomos na produção e venda de alimentos, padarias, açougues, entre outros.

O curso segue os padrões da Anvisa e da Lei Municipal nº: 364301 de setembro de 1999- Campo Grande – MS. O (a) candidato (a) deve ter idade acima de 18 anos e apresentar no ato da inscrição original e cópia dos documentos pessoais (RG, CPF), Carteira de Trabalho (PIS/PASEP/NIS ou NIT), comprovante de escolaridade (ensino fundamental incompleto) e comprovante de residência.

O diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco, destaca a importância deste curso e a demanda positiva destes profissionais no mercado de trabalho. “ Estamos abrindo mais vagas para oportunizar a certificação e qualificação profissional para inserção no mercado de trabalho, demanda desta mão de obra está positiva no mercado de trabalho”.

Curso de Higiene na Manipulação de Alimentos

As inscrições deverão ser feitas somente no dia 1º de abril (segunda-feira), na sede da Funsat, na Coordenadoria de Educação Profissional, localizada à Rua 14 de Julho, 992- Vila Glória 1º andar – Sala 01, das 07h às 16h. O curso é gratuito e tem carga horária de 10h/a.

