Sextou em Campo Grande com mais de 570 vagas abertas pela Funtrab

A Funtrab disponibiliza 572 vagas de emprego em Campo Grande nesta sexta-feira (19), com oportunidades distribuídas em diversos setores do mercado de trabalho.

Entre as funções com maior número de postos abertos estão atendente de lanchonete, com 45 vagas, auxiliar de limpeza, com 34, costureira em geral, com 28, balconista de açougue, com 27, atendente de padaria, com 22, pedreiro, com 19, servente de limpeza e servente de obras, ambos com 11 vagas, além de mecânico, com 13 oportunidades, açougueiro e ajudante de carga e descarga, com 12 cada, e consultor de vendas, também com 12 vagas.

Há ainda chances para operador de caixa, soldador, auxiliar de linha de produção, vendedor porta a porta, motorista de ônibus rodoviário, entre outras ocupações.

Do total, 12 vagas são exclusivas para pessoas com deficiência, principalmente para a função de vigilante, além de oportunidades para auxiliar de almoxarifado e recepcionista.

Também há uma vaga de estágio para quem cursa nível médio ou superior, destinada à área de contabilidade. Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

Os interessados devem comparecer à Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, na Rua 13 de Maio, 2.773, no Centro, das 7h30 às 17h.

Na Capital o atendimento também é feito na Rede Fácil das 8h às 13h, com exceção da unidade do Aero Rancho.

Fácil Aero Rancho – Av. Marechal Deodoro, 2606 (Toda segunda-feira) (das 8h às 12h e das 13h às 17h)

Fácil Guaicurus – Av. Gury Marques, 5111 – Jardim Monumento (Toda quarta-feira)

Fácil General Osório – Rua Santo Ângelo, 51 – Cel. Antonino (Toda quinta-feira)

A lista completa de vagas pode ser consultada no site www.funtrab.ms.gov.br.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também