Acampamentos para produção de maconha são desmontados na fronteira

Estão sendo realizadas, pela Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (Senad), operações e funções de apoio no combate aos complexos produtivos de maconha em Amambay, cidade no Paraguai, fronteira com o Mato Grosso do Sul.



Na área conhecida como Alpasa, em Bella Vista do Norte, cidade que faz fronteira com o município sul-mato- grossense de Bela Vista, as equipes desmontaram acampamentos logísticos para a produção e armazenamento de toneladas de maconha.



Cerca de 2.170 quilos da droga foram armazenados em um conjunto de seis acampamentos, centros de produção que funcionavam ligados a um gerador de energia. Os abrigos, por sua vez, contavam com ferramentas como prensas, macacos hidráulicos, guilhotinas e balanças.



A operação, coordenada com o Ministério Público, soma-se a outras incursões que estão em andamento tanto em Amambay quanto em Canindeyú. Novas áreas estão sendo vasculhadas e mais "acampamentos" podem ser

