Acidente grave deixa casal e bebê de 1 mês feridos na BR-376, entre Ivinhema e Deodápolis

Três pessoas, entre elas um bebê de 1 mês e 5 dias, ficaram feridos durante um grave acidente entre um carro de passeio e um caminhão caçamba, ocorrido na manhã desta terça-feira (17), na BR-376, entre as cidades de Ivinhema e Deodápolis.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Ivinotícias, o casal viajava com o filho em um Chevrolet Astra, quando acabou colidindo contra um caminhão caçamba. Após isso, o carro saiu da pista e acabou pegando fogo às margens da rodovia.

Funcionários de uma empresa de manutenção da rodovia, viram todo o acidente e correram para socorrer a família. Por sorte, conseguiram tirar os três do veículo antes das chamas se espalharem

Com o violento impacto, a cabine do caminhão chegou a ser arrancada e as rodas destruídas.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, socorrendo o motorista do Astra e o encaminhando para Hospital Municipal de Ivinhema. Ele sofreu fratura no fêmur, escoriações no rosto e suspeita de TCE (Traumatismo Cranioencefálico) moderado.

O fogo acabou se espalhando pela pastagem, invadindo uma plantação de cana-de-açúcar. O fogo foi controlado pelos militares, que receberam a ajuda dos brigadistas da usina local.

Além do socorro, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) também foi acionada para acompanhar a ocorrência.

