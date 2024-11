Acidente na Via Park causa 'confusão' no trânsito

Um acidente envolvendo dois veículos, um Ford Ka e um Renault Sandero, causou confusão no trânsito na Rua Professor Luís Alexandre de Oliveira - popularmente conhecida como Via Park - no início da noite desta sexta-feira (29), em Campo Grande.

Ao JD1, Rafael, o motorista do Sandero deu mais detalhes sobre o acidente, e informou que a batida ocorreu após um terceiro veículo, que não estava mais no local, frear bruscamente na via.

Tentando evitar um acidente, Rafael freou o seu veículo, mas foi atingido na traseira pelo Ka que vinha logo atrás dele.

Dentro do Ka estavam duas pessoas, que não se feriram gravemente com a batida.

O Juizado de Trânsito foi acionado.

Devido ao acidente, o trânsito no local, que é próximo ao cruzamento com a Rua Antônio Maria Coelho, está lento, com motoristas desviando da batida.

