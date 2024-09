Acusado de matar PM, bandido morre em confronto com Choque em Campo Grande

O criminoso Wesley Galvani, de 38 anos, morreu em um confronto com equipe da Rocam, do Batalhão de Choque, no final da tarde desta segunda-feira (9), na região da BR-262, próximo à saída para Sidrolândia, em Campo Grande.

Ele era apontado como um dos acusados de ter participado na morte do soldado da Polícia Militar, Valdir Antunes de Oliveira, no ano de 2014, no Jardim Oliveira, durante um assalto a uma loja.

A equipe estava realizando patrulhamento no trevo da saída para Sidrolândia devido ao aumento no número de assaltos a motocicletas na região. E durante o serviço, os militares visualizaram dois homens em uma motocicleta, com o garupa inquieto, tentando esconder algo na cintura e tampar o rosto.

Diante da suspeita, foi dado ordem de abordagem e parada. O piloto da moto, que trabalha como motociclista de aplicativo e levava o suspeito até a Gameleira, obedeceu todos os comandos dados pelos policiais, mas Wesley não parecia colaborar e ao seguir em direção às margens da rodovia para ser abordado, tentou sacar uma pistola de 9 milímetros.

Conforme detalhado pela corporação, os militares deram nova ordem para que ele colocasse as mãos para o alto, mas irredutível aos comandos, o suspeito sacou a arma para atirar nos policiais, quando a equipe agiu rapidamente e atirou no criminoso.

Ele ainda estava com os sinais vitais e foi levado ao Hospital Regional, porém, morreu poucos minutos após dar entrada na unidade hospitalar.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também